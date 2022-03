Will Smith bate em Chris Rock durante premiação do Oscar; veja vídeo

Ator e o comediante tem uma rivalidade antiga devido a comentários desagradáveis sobre Jada Smith

Reprodução/Twitter/@seriesbrasil Will Smith e Chris Rock tem uma rivalidade antiga



A premiação do Oscar 2022 ficou marcada por um momento em particular, quando o ator Will Smith bateu em Chris Rock durante a cerimônia. A razão para a agressão teria sido um comentário negativo que o comediante fez em relação a esposa de Smith, Jada Pinkett. “Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca PORRA!”, gritou o ator duas vezes. O histórico entre Jada e Rock é antigo e nasceu após o comediante fazer um comentário desnecessário sobre a atriz, dizendo que ela se parecia com o GI Jane 2, uma versão feminina dos marines americanos por causa de sua careca – a atriz tem um problema autoimune que faz com que ela tenha perda de cabelo. O boicote de Will e Jada ao Oscar de 2016 também é um outro assunto que aumenta a rivalidade entre eles. Na ocasião, Rock disse que “Jada fazendo boicote ao Oscar é como eu fazendo boicote às calcinhas de Rihanna… não fui convidado”. O casal se negou a comparecer a premiação pela falta de indicação de atores negros.