Xuxa come alface direto do pé e diverte internautas

Apresentadora Angélica, amiga da rainha dos baixinhos, também estava presente no momento e se divertiu com a cena

Reprodução/Instagram/@xuxameneghel Atriz Xuxa publica vídeo no Instagram comendo alface direto do pé durante gravações de uma série da Disney+



A apresentadora Xuxa viralizou na internet, nesta sexta-feira, 19, após compartilhar um vídeo comendo alface direto da plantação. Além dos internautas, que deram risada com a atitude da artista, a apresentadora Angélica, amiga dela, também estava presente no momento e se divertiu com a cena. Durante as gravações do novo seriado da Disney+, Tarã, a rainha dos baixinhos é flagrada comendo alface do pé. Angélica brincou com a situação: “Você está comendo mesmo? Está limpinho? A vegana, né? Você lavou o alface, amor? Ela não está bem hoje, não”, disse, aos risos. No Instagram, onde publicou o vídeo, Xuxa também deu risada da atitude. “Não basta ser vegano, tem que ser vegano raiz. Angélica, que me conhece faz tempo, sabe que isso tá no sangue. Logo, logo vem aí”, comentou. A série Tarã deve ir ao ar no segundo semestre de 2023. As gravações se iniciaram no último mês. O trabalho conta a história fantasiosa de um povo na Floresta Amazônica, a profecia e o legado de luta pelo cuidado com a natureza. A trama tem no elenco Ywyzar Guajajara, como protagonista, que dará vida a personagem Gaia, a cantora Fafá de Belém e a ex-BBB Gleice Damasceno, além de Xuxa e Angélica.