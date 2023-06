Youtuber mais seguido do mundo diz que negou convite para embarcar no ‘submarino do Titanic’

Reprodução/Twitter Mr. Beast Jimmy Donaldson, de 25 anos, é um dos precursores como 'youtuber'



O youtuber Jimmy Donaldson, mais conhecido como Mr. Beast, afirmou na noite deste domingo, 25, que negou um convite para viajar no “submarino do Titanic“. Aos 25 anos, ele é o produtor de conteúdo com o maior número de seguidores na plataforma, mais de 163 milhões. Em publicação no Twitter, o norte-americano escreveu: “Meio assustador pensar que eu poderia estar nele”, se referindo ao submersível Titan, cuja implosão provocou a morte de cinco pessoas que visitariam os destroços do navio Titanic nas profundezas do Oceano Atlântico, na última semana. Mr. Beast também compartilhou imagem de suposta mensagem de celular com o convite para que participasse de expedição na embarcação da empresa OceanGate. “Estou indo ao Titanic em um submarino no final do mês. A equipe ficaria feliz se você fosse também”, afirma o texto da mensagem, que não tem o remetente revelado.