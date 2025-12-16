Zezé Di Camargo tem show cancelado em Pernambuco após polêmica com filhas de Silvio Santos

Em nota compartilhada nas redes sociais, o prefeito de São José do Egito, Fredson Brito, disse que tem o dever de zelar pela imagem, pela paz social e pelo bem-estar do município

Após a polêmica envolvendo o SBT, o cantor Zezé Di Camargo teve um show cancelado na cidade de São José do Egito (PE). A apresentação seria realizada no dia 4 de janeiro de 2026, como parte da programação da Festa de Reis do município.

O Estadão entrou em contato com a assessoria do cantor, mas ainda não obteve retorno.

Em nota compartilhada nas redes sociais, o prefeito de São José do Egito, Fredson Brito, disse que tem o dever de zelar pela imagem, pela paz social e pelo bem-estar do município e que não aceita que São José do Egito “seja colocado no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja. Nossa cidade não pode e não será palco para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores da nossa gente”.

“Por esse motivo, e com o único objetivo de proteger São José do Egito e sua população, tomei a decisão administrativa de encerrar o contrato com o cantor Zezé Di Camargo”, diz ainda parte do comunicado oficial.

Segundo publicação no Diário Oficial da União, Zezé receberia R$ 500 mil pagos com recursos federais.

Entenda a polêmica

Na madrugada dessa segunda, 15, Zezé Di Camargo publicou um vídeo no Instagram em que pedia o cancelamento do especial pelo SBT por discordar da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na inauguração do SBT News, na última sexta-feira, 12

Em resposta, o SBT divulgou uma carta aberta afirmando que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário.

Em seguida, a emissora decidiu por não exibir o Especial Natal é Amor, que estava programado para esta quarta-feira, 17.

Leia a nota oficial do prefeito:

Como prefeito e representante democraticamente eleito de São José do Egito, tenho o dever de zelar pela imagem, pela paz social e pelo bem-estar do nosso povo.

Não aceito, em hipótese alguma, que São José do Egito seja colocado no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja – seja artista, profissional liberal ou qualquer pessoa, de qualquer área. Nossa cidade não pode e não será palco para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores da nossa gente.

Por esse motivo, e com o único objetivo de proteger São José do Egito e sua população, tomei a decisão administrativa de encerrar o contrato com o cantor Zezé Di Camargo. De forma imediata, a Prefeitura realizou a contratação da banda Seu Desejo (Yara Tchê & Alessandro) que se apresentará na Festa de Reis de 2026, no dia 4 de janeiro, mantendo o brilho, a alegria e a grandeza do nosso evento. Temos o orgulho de anunciar que esta edição dessa festa centenária terá ampliado o investimento em artistas locais – será o maior da história. Estes que estão presentes desde o início e vão permanecer nos eventos do município nos próximos anos.

Vivemos um novo momento em São José do Egito. Um tempo de união, de esperança e de transformação. Nossa cidade está avançando, se reconstruindo e se afirmando como um lugar de cultura, de acolhimento e de orgulho para o Sertão, para Pernambuco e para o Brasil.

Aqui não é espaço para plantar discórdias nem para alimentar falsas especulações. São José do Egito merece respeito. Merece ser lembrada pela força do seu povo, pela sua cultura e pela sua história – e assim continuará sendo.

Seguiremos, de mãos dadas com o povo, trabalhando para fortalecer aquilo que nos une e para garantir que nossa cidade continue no caminho do desenvolvimento, da paz e da cultura produzida pelos nossos artistas que são orgulho da nossa gente.

Fredson Brito

Prefeito de São José do Egito

*Estadão Conteúdo