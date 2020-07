Cartucho de Super Mario Bros. é vendido por mais de R$ 600 mil e quebra recorde

Leilão de jogos da Nintendo arrecadou cerca de R$ 3,7 milhões

Divulgação/Heritage Auctions Cópia rara de Super Mario Bros. se tornou o jogo de videogame mais caro da história



Uma cópia lacrada de Super Mario Bros. foi vendida por US$ 114 mil (R$ 608 mil) em um leilão na sexta-feira (10) e se tornou o jogo de videogame mais caro da história. O recorde anterior era do mesmo jogo: uma outra cópia foi vendida em fevereiro de 2019 por US$ 100 mil (R$ 533 mil). “A gente sabia que a demanda seria alta, mas ninguém poderia imaginar o volume de ofertas”, disse Valarie McLeckie, diretora da empresa que conduziu o leilão.

Lançado em 1985, Super Mario Bros. é um dos jogos de videogame mais famosos de todos os tempos. Por isso, a demanda por cópias raras é tão alta. O cartucho vendido no leilão foi avaliado com nota A+ nas condições de preservação. Além disso, a cópia era parte de uma edição limitada: ela tem uma alça de cartolina, produzida apenas por um ano. O comprador preferiu não se identificar.

No total, o leilão de sexta-feira arrecadou US$ 699 mil (R$ 3,7 milhões) só com jogos da Nintendo. Além do Super Mario Bros., também foram vendidas uma cópia de Mike Tyson’s Punch-Out, por US$ 50 mil (R$ 266 mil) e uma cópia rara de Super Mario Bros. 3, arrematada por US$ 38 mil (R$ 202 mil) – existem apenas 10 unidades desta versão especial.