O narrador da Globo vai substituir Tiago Leifert no game; nova versão do FIFA será lançada em 9 de outubro

Reprodução/Twitter Gustavo Villani e Caio Ribeiro estarão no FIFA 21



A EA Sports anunciou nesta terça-feira (11) que Gustavo Villani será o narrador do FIFA 21. O locutor da Globo vai substituir Tiago Leifert na versão brasileira do jogo, que será lançado em outubro. O comentarista Caio Ribeiro, também da Globo, segue na nova edição. Em um vídeo divulgado pela produtora, Leifert passa o bastão ao companheiro. “Guga, seja muito bem-vindo ao FIFA, divirta-se. Foi uma honra para mim, me diverti bastante nesses anos todos. Vai ser muito legal jogar com a sua narração”, diz o apresentador do BBB, que estava no jogo desde 2012. O vídeo também mostra a resposta de Villani. “Tiagão, meu velho, obrigado por tudo”, afirma. Veja abaixo:

Substituição no #FIFA21… 🔄 Valeu por tudo, Tiago!

O FIFA 21 tem lançamento previsto para o dia 9 de outubro e estará disponível para PC, PS4, Xbox One e Switch, além dos novos consoles PS5 e Xbox Series X. Segundo comunicado enviado à imprensa, foram gravados 67 mil arquivos de áudio, incluindo mais de 2.000 variações de gritos de gol. A transmissão brasileira também vai contar com um repórter pela primeira vez, interpretado por André Sauer. Apesar do investimento em localização para o mercado brasileiro, o jogo da EA deve seguir sem ter todos os times do Brasileirão licenciados. Equipes como Corinthians, Flamengo e São Paulo têm contratos com o rival Pro Evolution Soccer (PES). Mesmo assim, algumas delas devem aparecer na Copa Libertadores da América, que é totalmente licenciada pelo FIFA — mas, assim como no FIFA 20, os jogadores reais não deverão aparecer. Além da Libertadores, o game tem outros campeonatos licenciados, como a Liga dos Campeões, Premier League, Bundesliga, La Liga e MLS.