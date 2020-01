Parque de diversões da Nintendo será inaugurado antes das Olimpíadas; veja o trailer

Super Nintendo World, área da Nintendo no parque da Universal no Japão, será inaugurado até o fim de julho

Reprodução/YouTube Super Nintendo World será inaugurado até o final de julho



A Universal Studios e a Nintendo divulgaram nesta segunda-feira (13) mais informações sobre a área que a empresa de games vai ter no parque de diversões Universal Studios Japan, em Osaka.

Em um evento para a imprensa, as empresas confirmaram que o Super Nintendo World será inaugurado antes das Olimpíadas, que acontecem em Tóquio entre os dias 24 de julho e 9 de agosto.

O Super Nintendo World promete ser um videogame na vida real. Os visitantes vão usar um relógio tecnológico, que será sincronizado ao smartphone, para passear pelo parque. Os Universal Studios em Orlando, Hollywood e Cingapura também terão áreas dedicadas à Nintendo, mas ainda não há previsão de inauguração.

Ainda não se sabe as atrações da área, mas o trailer divulgado também na segunda-feira mostra visitantes correndo no Super Mario Kart, pegando estrelas e enfrentando os inimigos do Mario.

Assista ao vídeo abaixo, que contou com uma música inédita de Charli XCX e da banda Galantis: