Acompanhe a transmissão minuto a minuto da Jovem Pan da final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR

Equipes brasileiras disputam o título continental no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador

Reprodução/Twitter/@LibertadoresBR Flamengo e Athletico-PR decidem a Libertadores neste sábado, 29



NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! VAMOS, FLAMENGO! VVVAAAAMMMOOOOOSSS, NAÇÃO! CHEGOU A HORA!#MENGO pic.twitter.com/OVrXK7HiL3 — Flamengo (@Flamengo) October 29, 2022

Neste momento ocorre a cerimônia de abertura da final no gramado.

O Flamengo também está pronto para a decisão! O time vai a campo com Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

O Athletico-PR está escalado: Bento, Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Fernandinho, Hugo Moura e Alex Santana; Vitor Bueno, Vitinho e Vitor Roque.

Flamengo e Athletico-PR vão disputar a final da Copa Libertadores da América neste sábado, 29, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. Para chegar ao momento áureo, no entanto, os rivais adotaram estratégias distintas na montagem de elenco. Apesar de não conquistar títulos expressivos e amargar o vice do principal torneio da América do Sul em 2021, o Rubro-Negro carioca manteve sua base e fez contratações pontuais – praticamente todos os reforços são figurantes no time de Dorival Júnior. Já o Furacão, vencedor da Copa Sul-Americana no ano passado, promoveu mudanças radicais em seu plantel. Acompanhe a cobertura especial do site da Jovem Pan: