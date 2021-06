Afastado, Hernán Crespo não vai comandar o São Paulo na partida contra o Atlético-GO

Afastado por apresentar sintomas de gripe, o treinador Hernán Crespo não comandará o São Paulo na partida contra o Atlético-GO. O jogo acontecerá às 19 horas deste sábado, 5, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na ausência de Crespo, o auxiliar-técnico Juan Branda assumirá a equipe. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 4, por meio das redes sociais oficiais do clube. “Por protocolo de saúde, Crespo não comandará a equipe em Goiânia”, registrou o comunicado.

Apesar dos sintomas de gripe, o argentino testou negativo para o exame de Covid-19 realizado nesta quinta-feira, 3. Os resultados atestaram também que todos os atletas e membros da comissão técnica e diretoria estão livres da doença. Mesmo com o teste negativado, Crespo está seguindo o protocolo de saúde estabelecido pelo departamento médico e, por isso, permanecerá afastado das funções preventivamente até que novos exames de controle sejam realizados nos dias 6 e 7. Em caso de novos resultados negativos, o treinador estará liberado para dirigir o time às 19 horas desta terça-feira, 8, contra o 4 de Julho, no Morumbi, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.