Alcaraz tem estreia tranquila e inicia campanha pelo bicampeonato em Roland Garros com vitória

Nesta segunda, espanhol superou o italiano Giulio Zeppieri por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, em 1h58 de jogo

FRANCK FIFE / AFP Na próxima fase do torneio, ele enfrentará Fabian Maroszan, que avançou após derrotar Luca Nardi



Carlos Alcaraz deu início à sua campanha de defesa do título em Roland Garros com uma vitória sobre o italiano Giulio Zeppieri. O jovem espanhol venceu a partida em sets diretos, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2. Na próxima fase do torneio, ele enfrentará Fabian Maroszan, que avançou após derrotar Luca Nardi. Alcaraz e Maroszan já se encontraram anteriormente, com o espanhol perdendo em Roma, mas triunfando em Indian Wells. O jogo de Alcaraz começou de forma sólida, onde ele conseguiu se recuperar de uma situação complicada no serviço. Ele fechou o primeiro set com um placar de 6/3. No segundo set, a primeira quebra de serviço ocorreu no sétimo game, permitindo que Alcaraz vencesse por 6/4.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No set final, ele quebrou o serviço de Zeppieri logo no início e garantiu a vitória com um 6/2. Além de Alcaraz, o norueguês Casper Ruud também teve um desempenho positivo, ao vencer Albert Ramos-Vinolas em sets diretos, com um placar semelhante. No torneio feminino, a polonesa Iga Swiatek avançou ao superar Rebecca Sramkova por 2 sets a 0. Por outro lado, a americana Emma Navarro, que ocupa a nona posição no ranking mundial, foi eliminada por Jessica Bouzas, sofrendo uma derrota expressiva de 6/0 e 6/1.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos