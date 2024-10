Álvaro Morata fala sobre quadro de depressão antes da última da edição da Eurocopa

Atleta revelou que chegou a considerar abandonar o futebol em momentos de desespero, sentindo-se tão desmotivado que mal conseguia amarrar as chuteiras

O atacante do Milan, Álvaro Morata, compartilhou sua experiência com a depressão, que enfrentou meses antes da Eurocopa. Em um relato sincero, ele revelou que chegou a considerar abandonar o futebol em momentos de desespero, sentindo-se tão desmotivado que mal conseguia amarrar as chuteiras.

“Você tem que passar uma imagem porque é seu trabalho. Passei por uma fase muito ruim, eu explodi e chegou um momento em que eu não conseguia amarrar minhas chuteiras, e quando eu conseguia eu corria para casa porque minha garganta fechava e minha visão começava a ficar turva”, disse à Rádio COPE.

“Quando você tem momentos realmente difíceis, de depressão e ataques de pânico, não importa qual trabalho você faz, qual situação de vida, você tem outra pessoa dentro de si que você tem que lutar contra todos os dias e todas as noites. Passei por um momento muito ruim, pensei que não conseguiria entrar em campo novamente”, disse ao programa El Partidazo, do veículo espanhol.

Apoio de colegas e do treinador Diego Simeone foi fundamental para Morata durante esse período difícil. Ele enfatizou que a imagem que os atletas projetam muitas vezes não condiz com o que realmente sentem por dentro. Essa desconexão entre a aparência e a realidade é um desafio comum enfrentado por muitos jogadores.

Com 31 anos, Morata tem uma trajetória notável no futebol, tendo iniciado sua carreira nas divisões de base do Real Madrid. Ele já atuou pela seleção espanhola em 80 partidas, onde balançou as redes 36 vezes. Sua carreira inclui passagens por clubes renomados como Juventus, Chelsea e Atlético de Madrid, antes de se transferir para o Milan.

No Milan, Morata firmou um contrato até 2028 e, até o momento, já participou de sete jogos, anotando dois gols. Sua jornada não apenas destaca suas habilidades em campo, mas também a importância de abordar questões de saúde mental no esporte, um tema que vem ganhando cada vez mais atenção

*Reportagem produzida com auxílio de IA e com informações do Estadão Conteúdo

Publicada por Matheus Oliveira