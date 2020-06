Amanda Nunes vence Spencer na luta principal do UFC 250

Reprodução/Facebook Amanda manteve o cinturão do peso penas, de até 66kg, e se tornou a primeira atleta, entre homens e mulheres, a ter títulos defendidos em duas categorias simultaneamente



A luta principal do UFC 250 teve vitória brasileira. A Leoa Amanda Nunes venceu por decisão unânime dos juízes (50-44, 50-44 e 50-45) a canadense Felicia Spencer em duelo ocorrido neste sábado (6), em Las Vegas, nos Estados Unidos. A conquista foi a 11ª vitória consecutiva da atleta, que não perde deste 2014.

Com a vitória, Amanda manteve o cinturão do peso-pena, de até 66kg, e se tornou a primeira atleta, entre homens e mulheres, a ter títulos defendidos em duas categorias simultaneamente, já que ela também é campeã do peso-galo, até 61kg. Spencer perdeu pela segunda vez na carreira em 10 lutas. O outro revés foi para Cris Cyborg.

A luta entre Amanda e Felícia durou cinco rounds. Sem assumir riscos, a brasileira comandou a situação do início ao fim. No quarto assalto, ela chegou a tentar uma finalização, mas sua rival foi salva pelo tempo e conseguiu avançar para a última etapa.

“Meu objetivo era defender os dois cinturões. Estou muito feliz. Não sei o que vem agora, mas estou muito feliz. Quando ela me conectou o primeiro golpe, sabia que ela não iria me nocautear”, afirmou Amanda após o combate.

“Eu queria lutar cinco rounds, foi muito importante porque muita gente dizia que eu não poderia lutar todos assaltos. Esta noite lutei cinco rounds com uma das mulheres mais duras da organização e não estou cansada”, completou a brasileira.

Amanda diz que ainda não sabe qual será o seu próximo passo na organização. “Vou voltar para casa e depois ligar para o Dana White”.

Outras lutas

O UFC 250 também contou com outros três brasileiros no octógono: Raphael Assunção, Jussier Formiga e Herbert Burns.

O brasileiro Raphael Assunção foi nocauteado aos 4m59s do segundo assalto pelo americano Cody Garbrandt, marcando a sua terceira derrota consecutiva. Pelo card preliminar, Formiga, prejudicado por uma lesão na perna ao tentar um chute baixo, foi superado por Alex Perez no primeiro assalto.

Já Herbert Burns, na primeira luta da noite, precisou de apenas 1min20 para finalizar o norte-americano Evan Dunham com uma mata leão. Foi a terceira vitória seguida do brasileiro no UFC.

O UFC 250 também contou o norte-americano Aljamain Sterling que venceu o também estadunidense Cory Sandhagen por finalização a 1m28s do primeiro round pelo peso-galo, até 61kg. No peso meio-médio, Neil Magny venceu Anthony Rocco Martin por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28).

