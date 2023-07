Amistoso do Barcelona nos Estados Unidos é cancelado por problema médico; saiba qual

Clube espanhol disputaria partida de pré-temporada contra a Juventus, no Estado da Califórnia

EFE/ Alejandro Garcia Parte do elenco do Barcelona está com gastroenterite viral, informou o clube em comunicado



O amistoso de pré-temporada entre Barcelona e Juventus, neste sábado, 22, nos Estados Unidos, foi suspenso por questões médicas. Em nota divulgada nas redes sociais, o clube espanhol afirmou que boa parte do elenco blaugrana está com uma gastroenterite viral. “O FC Barcelona informa que o jogo contra a Juventus FC, agendado para hoje, 22 de julho, às 19h30, no Levi’s Stadium, como parte do Soccer Champions Tour, foi cancelado. Uma parte significativa do plantel blaugrana apresenta uma gastroenterite viral”, diz o comunicado. Não há informações sobre o número de atletas acometidos pela inflamação no estômago.