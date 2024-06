Anderson Silva se prepara para última luta no Brasil contra Chael Sonnen

Confronto entre Spider e seu maior rival acontece neste sábado (15), em São Paulo, no evento Spaten Fight Night

Anderson Silva, conhecido como Spider, é um dos maiores nomes do MMA brasileiro. Aos 49 anos, ele se prepara para sua última luta no Brasil, que acontecerá no Spaten Fight Night, em São Paulo, no próximo sábado, 15 de junho. O confronto será contra Chael Sonnen, outro destaque do esporte. A transmissão ao vivo será pela TV Globo após o Altas Horas, com a programação completa disponível no canal Combate. Chael Sonnen, famoso por suas provocações, é considerado um grande lutador e arquirrival de Anderson Silva. A rivalidade entre os dois começou em 2010, com desafios e embates memoráveis. Apesar das vitórias de Anderson, Sonnen vê essa luta como a última chance de revanche. A preparação intensa de ambos promete um confronto emocionante. Anderson Silva, mesmo após dois anos afastado, manteve a disciplina e dedicação aos treinos. Conhecido por sua seriedade, ele se preparou com afinco para o que está sendo chamado de Grand Finale, sua despedida oficial. Os treinos de Anderson foram realizados em Salvador, com a presença constante de seu filho Kalyl, que também estará no Spaten Fight Night. A troca de experiências entre pai e filho foi fundamental para a preparação do lutador. A reta final dos treinos aconteceu em São Paulo, onde o evento terá início às 21h45, com diversas lutas emocionantes, incluindo um confronto feminino de MMA e três lutas masculinas de boxe. A plataforma Spaten Fight Night promete competições memoráveis para os fãs de luta, destacando a disciplina e a história por trás de cada confronto.

