Após 35 anos, Cléber Machado é demitido da Globo

O narrador de 60 anos se destacou nas transmissões de futebol e vôlei, além de ter passagem nas transmissões do Carnaval

Divulgação/TV Globo Cléber Machado, de 60 anos, se destacou narrando títulos dos times de São Paulo



Um dia após encerrar as atividades da Central do Apito, a TV Globo demitiu o narrador Cléber Machado, de 60 anos, que estava na emissora há 35 anos. Querido dos torcedores de São Paulo por narrar títulos dos grandes clubes, o narrador também se destacou em transmissões de vôlei, automobilismo, basquete, atletismo e até se arriscou no Carnaval. Segundo nota divulgada pela Comunicação da Globo, as portas “continuarão abertas para novos projetos no futuro”. “Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo. Grande profissional, Cleber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol”, diz o documento. Cléber recebeu homenagens de torcedores nas redes sociais. O departamento de futebol da emissora passa por mudanças para a temporada 2023.

Confira a íntegra da nota da Globo:

O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro na Globo. Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do Sportv e ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval. Grande profissional, Cleber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol.

Muitos momentos marcantes de Cleber Machado narrando! Mas pra nós, esse aqui… "Se o Prass fizer o Palmeiras é campeão…" pic.twitter.com/I6Te6LGKuV — INFOS Palestra (@Infos_palestra) March 22, 2023

Eu sei que todo santista vai falar de 2011 (e não tá errado), mas o grande momento de Cléber Machado e Santos é esse: Vila pulsando, oitavas de final de Libertadores e disputa de pênaltis. DE

FEN

DEU FÁBIO COSTA pic.twitter.com/BEspVUTrWK — Gabriel Carvalho (@Bvelzito) March 22, 2023