São Paulo conquista o Paulistão e se liberta de jejum de oito anos sem títulos

No Morumbi, o Tricolor venceu o Palmeiras por 2 a 0; é o primeiro título no estadual desde 2005

Imagem: Reprodução/Twitter: @SaoPauloFC Um dos fatores determinantes para o novo título foi a condução de Hernán Crespo



Por 2 a 0, o São Paulo venceu o Palmeiras no estádio do Morumbi e conquistou o título do Campeonato Paulista neste domingo, 23. Em um jogo bem disputado, o Tricolor saiu na frente ainda no primeiro tempo, quando Luan abriu o placar marcando um gol aos 36 minutos. No segundo tempo, o time ampliou a vantagem no Morumbi. Após receber a bola de Rodrigo Nestor, Luciano chutou para o fundo do gol aos 31 minutos. O Palmeiras até tentou recuperar o placar, mas não conseguiu avançar e ultrapassar a barreira do São Paulo. Mantendo o resultado até o último minuto, o São Paulo comemora agora seu 22º trofeu no torneio.

O Tricolor não vencia o estadual desde 2005. Com a vitória, o clube também quebra um jejum de oito anos sem títulos. Antes desta noite, sua última conquista ocorreu em dezembro de 2012, quando venceu a Copa Sul-americana. Um dos fatores determinantes para o novo título foi a condução impecável de Hernán Crespo. O jogo pensado por Crespo levou o Palmeiras a perder pela primeira vez como visitante nesta temporada. Com o resultado, o Tricolor encerra a participação no campeonato com uma campanha quase perfeita – somando 12 vitórias e apenas uma derrota, que aconteceu e diante do Novorizontino ainda na fase de grupos.