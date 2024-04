Após período de testes em 2015, Rodrigo Ferreira volta ao Santos ‘mais maduro’ e diz que ‘não tem como negar’ convite do clube

Lateral-direito, que estreou na vitória sobre o Paysandu, foi apresentado como novo reforço do Peixe nesta segunda-feira

O lateral-direito Rodrigo Ferreira foi apresentado nesta segunda-feira (22) como reforço do Santos para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que já passou pelo clube em 2015, para um período de testes na equipe sub-23, retorna com o objetivo de conquistar o acesso para a elite nacional sob o comando de Fábio Carille. Rodrigo exaltou a oportunidade de vestir novamente a camisa do Santos, destacando a importância do clube no cenário mundial. “Estar no Santos é um motivo de muita alegria. Sou grato por poder vestir novamente essa camisa, que é gigantesca no futebol mundial. O retorno é uma enorme felicidade. Já profissional, mais maduro. Um convite do Santos não tem como se negar pela grandeza e a história do clube. Chego para ajudar o professor Fábio Carille no que for preciso. Quero fortalecer ainda mais esse grupo no objetivo de levar o Santos novamente à Série A.”

Após mais de um mês treinando com o grupo, Ferreira fez sua estreia na vitória sobre o Paysandu, atuando improvisado na lateral-esquerda. O jogador relembrou sua primeira passagem pelo Santos em 2015, ressaltando seu estilo equilibrado de jogo. Aos 29 anos, assinou contrato por duas temporadas e usará a camisa 29. Rodrigo destacou sua experiência no Grêmio em situação semelhante à do Santos, após o rebaixamento. “Foi num momento pós-queda. A reconstrução não é fácil. Mas tive um momento bom lá no Sul, onde joguei 90% das partidas como titular. No Santos também quero ter esse número de participações”, afirmou o jogador. Ele se mostrou confiante em ter um bom desempenho na Série B com a equipe paulista.

