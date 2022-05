Apostas esportivas: saiba mais sobre o fenômeno mundial

Demanda pela modalidade cresce a cada dia no Brasil; recém-chegado ao país, BOB preza pela segurança, transparência e facilidade na hora de apostar

Um tipo de atrativo para os fãs de esportes, as apostas fazem parte de um mercado próprio, organizado principalmente pelas estatísticas e probabilidades de um evento acontecer. Apostar é dar um lance após acreditar que o evento X vai acontecer. Pode ser vitória, empate, número de gols, quantidade de cartões etc. Caso você acerte, receberá o valor depositado mais o equivalente às odds. Se não acertar o lance, você perde. O termo “odd” se refere à probabilidade de um evento ocorrer. Quanto menor o número, maior a chance. Esse cálculo é feito baseado em dados estáticos. Além disso, possibilita entender como funciona o multiplicador da aposta. Exemplo: ao apostar R$ 10 em uma odd de 1.8, acertando o lance, você receberia R$ 18.

Atualmente, existem diversos sites de apostas no mundo e essa demanda cresce a cada dia no Brasil. Isso ocorreu principalmente pela sanção da Lei 13.756/18, em dezembro de 2018. O projeto deu aval para apostas em eventos reais, como partidas de futebol, vôlei, basquete e demais modalidades esportivas. Para alguns, ainda existem muitas dúvidas em relação à segurança das apostas esportivas. Além disso, a linguagem e os termos podem influenciar na escolha de uma plataforma. Por isso, ressaltamos que realizar pesquisas prévias em veículos conhecidos é essencial.

A Brazil One Bet, ou apenas BOB, chegou ao Brasil no início deste ano. Com ênfase em segurança e transparência, o BOB preza pela facilidade na hora de apostar. Assim, tanto apostadores profissionais como iniciantes conseguem aproveitar ao máximo.