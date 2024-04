Ariel Holan, ex-Santos, assume o comando de adversário do São Paulo na Libertadores

Anúncio foi feito pelas redes sociais do Barcelona de Guayaquil; argentino foi técnico do Peixe em 2021

VAN CAMPOS/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Ele foi técnico do Santos em 2021



Ariel Holan, ex-técnico do Santos, foi anunciado na última segunda-feira (22), como novo representante do Barcelona de Guayaquil. Escolhido para substituir Diego Lopéz, o argentino de 63 assinou contrato até 2025. Ele chega ao Equador no fim de semana e começa os treinamentos com o time na próxima segunda-feira (29). O time jogo contra o São Paulo pela Libertadores na próxima quinta (25), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

