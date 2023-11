Atacante do Napoli revela recusa de proposta milionária e sonho de jogar na Premier League

Osimhen foi alvo do Al-Hilal, time de Neymar, na última janela de transferências

EFE/EPA/ETTORE GRIFFONI Declaração do atacante nigeriano foi dada ao "Podcast Obi One"



O atacante nigeriano Victor Osimhen, do Napoli, revelou em entrevista ao “Podcast Obi One” que recusou uma proposta milionária para jogar no Al-Hilal, time de Neymar. O jogador admitiu que a oferta era tentadora, mas optou por permanecer na Europa. No entanto, ele não escondeu o desejo de atuar no futebol inglês. Osimhen também falou sobre sua responsabilidade em cuidar de sua família desde 2014. Após um mês afastado dos campos devido a uma lesão muscular na coxa, Osimhen admitiu que ficou tentado a aceitar a proposta dos árabes. Segundo especulações, ele receberia um salário semanal de um milhão de euros, o equivalente a cerca de R$ 5,62 milhões a cada sete dias.

O jogador afirmou que a oferta era realmente tentadora, mas nunca pensou em deixar o Napoli. Ele descreveu a proposta como uma “loucura” que mudaria sua vida, mas decidiu ficar no clube italiano. Osimhen revelou que, mesmo valorizando sua carreira, o futebol não se resume apenas ao dinheiro. O atacante também revelou seu sonho de jogar na Premier League, considerada a liga mais apreciada pelos jogadores africanos. Ele mencionou que não tem um time favorito, mas possui camisas do Chelsea e do Manchester United. Osimhen destacou que muitos de seus amigos são torcedores do Chelsea. Além disso, o jogador ressaltou que sua motivação para jogar futebol é proporcionar uma vida melhor para sua família, a quem cuida desde 2014. Ele afirmou que todos estão bem e que tudo o que ganha atualmente é como um bônus para ele.