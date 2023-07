Atacante Pedro do Flamengo é agredido por preparador físico

O técnico Jorge Sampaolli se manifestou nas redes sociais: ‘Me dói muito quando dois colegas de trabalho brigam’

O jogador Pedro Guilherme, atacante do Flamengo, foi agredido com um soco no rosto pelo preparador físico do time, Pablo Fernández, após a partida em que o rubro-negro venceu o Atlético-MG neste sábado, 29, em Belo Horizonte. O delegado Marcos Pimenta, que acompanha o caso, informou que “não houve maiores gravidades no atacante Pedro, aparentemente um corte na boca”, mas que o jogador ainda passaria por exame com um médico legal. “A princípio – até a presente data, momento e horário – não há nenhum mandado de prisão; e a pena conferida neste tipo de delito é diminuta que não requer, inclusive, nem a sua prisão”, disse. Pedro Guilherme afirmou que “a covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica” que disse estar sofrendo. “Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje”, afirmou. Em suas redes sociais, o técnico argentino Jorge Sampaolli lamentou o caso. “Não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum. Nem na vida, nem no futebol”, escreveu. “O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna cujas razões existem, mas neste momento não importam. Eu sou o condutor desta equipe. Me dói muito quando dois colegas de trabalho brigam. Não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo”, afirmou Sampaolli.

