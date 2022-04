Athletico Paranaense vence Flamengo por 1 a 0 com um pênalti polêmico

Time do Paraná chegou a sua primeira vitória no campeonato brasileiro e assume temporariamente a 15ª posição

Reprodução/Twitter/@AthleticoPR Terans marca de pênalti e Athletico Paranaense vence pela primeira vez no campeonato brasileiro



O Athletico Paranaense venceu o Flamengo neste sábado, 23, por 1 a 0 pelo campeonato brasileiro. O jogo, válido pela terceira rodada da competição, foi realizado na Arena da Baixada, em Curitiba. O único gol da partida saiu no primeiro tempo depois que Marcelo Cirino foi derruba na área e o árbitro deu pênalti. Terans cobrou e deixou o Athletico na frente. O time carioca, que teve um desempenho abaixo do que costuma apresentar, tentou empatar o jogo por diversas vezes, mas parou nas mãos dos goleiro Bento Matheus. O lance que concedeu a vitória para o time paranaense foi bastante criticado. Com resultado, o time do Paraná chega a sua primeira vitória e assume, temporariamente, a 15ª posição, ficando à frente do Palmeiras. Já o Flamengo, que já disputou quatro jogos, conhece a primeira derrota no campeonato e fica na 4ª posição.