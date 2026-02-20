Jovem Pan > Esportes > Atleta polonesa é atingida no rosto por lâmina de patins nas Olimpíadas de Inverno

Atleta polonesa é atingida no rosto por lâmina de patins nas Olimpíadas de Inverno

O acidente aconteceu em meio a queda de várias atletas durante a prova de patinação de velocidade

  • 20/02/2026 21h32 - Atualizado em 20/02/2026 21h42
Foto: Claudia Greco/Reuters kamilla Sellier acidente Atleta sofrem queda durante prova

A polonesa Kamila Sellier, atleta da patinação de velocidade, sofreu uma queda tensa na disputa dos 1.500 metros da modalidade, em pista curta, nos Jogos Olímpicos de Inverno, nesta sexta-feira (20).

Com o tombo de várias patinadoras, Kamila foi atingida no rosto pela lâmina dos patins da americana Kristen Santos-Griswold. Em seguida, a italiana Arianna Fontanna acabou derrubada involuntariamente por Kamila.

Ela acabou sofrendo um corte profundo na bochecha em direção ao olho, fazendo o óculos de proteção voar. Com outros pequenos arranhões no corpo, a prova foi interrompida e Kamila foi retirada em uma maca para ser levada ao hospital. Na saída, porém, a atleta tranquilizou a torcida fazendo um sinal de positivo. A atleta italiana Arianna Fontanna também foi atendida pela sua equipe na lateral da pista.

Ao final dos protocolos de atendimento, a prova foi retomada. Quem terminou em primeiro foi a alemã Hanne Desmet, com o tempo de 2min24s365. Arianna Fontanna ficou em segundo, com 2min25s024 e também se classificou.

kamilla Sellier

Polonesa Kamila Sellier é retirada de maca após sofrer uma queda durante as quartas de final dos 1500m da patinação de velocidade │GABRIEL BOUYS / AFP

