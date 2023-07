Atletas cobram Lula por permanência de Ana Moser em ministério: ‘Esporte não é puxadinho’

Grupo demonstra preocupação com o desejo do Centrão em comandar a pasta

Reprodução/ TV Brasil Ministra do Esporte, Ana Moser está ameaçada no cargo



O Esporte pela Democracia, coletivo organizado por diversos atletas e ex-atletas, emitiu um comunicado, na tarde deste sábado, 8, cobrando Luiz Inácio Lula da Sila (PT) pela permanência de Ana Moser no Ministério do Esporte. No texto, o grupo demonstra preocupação com o desejo do Centrão em chefiar a pasta. Além disso, a nota valoriza o trabalho da ex-jogadora de vôlei e diz que o ministério não pode trocar de comando apenas por interesse político. “Esporte não é puxadinho. Esporte é saúde, qualidade de vida, educação, inclusão. Esporte é transformador. Ana Moser assumiu o ministério há 6 meses, promoveu movimentos importantes, mas pode sair por politicagem. É lamentável e revoltante. Lula, não faça isso!”, diz o texto, que também a hashtag “#FicaAnaMoser. Imediatamente, alguns ex-esportistas, como Joanna Maranhão e Hortência, compartilharam a mensagem em suas redes sociais.

Como a Jovem Pan mostrou, após a histórica aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, parlamentares do Centrão passaram a intensificar os pedidos por cargos no alto escalação do governo federal. Além do Esporte, comandado pela ex-atleta Ana Moser, o grupo político também almeja o Ministério do Desenvolvimento Social, liderado pelo senador eleito e ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT), aliado histórico de Lula – a pasta é responsável pelo Bolsa Família, um dos programas mais importantes dos governos petistas. No caso de Ana Moser, em seis meses de mandato, a ex-jogadora coleciona avanços importantes no Bolsa Atleta, na articulação da MP das Apostas e na promoção de projetos específicos para o futebol feminino. A ministra, porém, recebeu críticas pelos vetos na Lei Geral do Esporte (LGE) e por declarações sobre eSports, os jogos virtuais. Até o momento, o presidente da República não se manifestou sobre os rumores. Uma reunião com Arthur Lira e líderes da Câmara, entretanto, ocorreu na noite desta sexta-feira, 7, para debater o tema.

Esporte não é puxadinho. Esporte é saúde, qualidade de vida, educação, inclusão. Esporte é transformador. Ana Moser assumiu o ministério há 6 meses, promoveu movimentos importantes, mas pode sair por politicagem. É lamentável e revoltante.@LulaOficial,não faça isso #FicaAnaMoser pic.twitter.com/1kdavRexd8 — Hortencia (@Hortencia) July 8, 2023