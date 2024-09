Beth Gomes brilha nas Paralimpíadas de Paris com medalhas de ouro e prata

Atleta pretende disputar Jogos Paralímpicos em Los Angeles em 2028

Douglas/Magno/CPB Beth Gomes foi diagnosticada com esclerose múltipla em 1993



Beth Gomes, atleta de 59 anos, brilhou nas Paralimpíadas de Paris, onde conquistou medalhas de ouro e prata. Ela se destacou no lançamento do disco, na classe F53, e no arremesso de peso, na classe F54. Diagnosticada com esclerose múltipla em 1993, Beth iniciou sua trajetória no paradesporto jogando basquete em cadeira de rodas, antes de se aventurar no atletismo.

A atleta participou da Paralímpiada de Pequim em 2008 e, mesmo com a progressão da sua condição, encontrou no atletismo uma nova paixão. Beth compartilhou sua alegria ao conquistar medalhas em duas modalidades, ressaltando a importância de se adaptar às limitações impostas pela doença. Sua treinadora se dedicou a estudar sobre esclerose múltipla para oferecer o melhor suporte possível.

Beth está determinada a continuar sua carreira esportiva e já planeja competir nos Jogos de 2028, que ocorrerão em Los Angeles. Ela afirmou que, enquanto mantiver sua saúde e motivação, não hesitará em buscar novas conquistas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile