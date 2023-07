Bia Haddad avança para as oitavas de final em Wimbledon

Até hoje, tenista brasileira só havia chegado à segunda fase do torneio

Adrian Dennis/AFP Bia Haddad avança para oitavas em Wimbledon



A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia venceu a romena Sorana Cirstea na terceira rodada do torneio de Wimbledon, no Reino Unido, neste sábado, 8, e conquistou vaga nas oitavas de final. Bia é a 13ª no ranking mundial, enquanto Cirstea está na 37ª posição. Ela venceu com autoridade por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-2. Bia vai lutar por uma vaga nas quartas de final contra a vencedora do duelo entre a britânica Katie Boulter (89ª no ranking) e a cazaque Elena Rybakina (3ª). A brasileira, que já havia derrotado outra romena na fase anterior, Jaqueline Adina Cristian (133ª), segue fazendo história em um torneio em que sua melhor atuação até este ano era uma segunda fase.

* Com informações da AFP