Borussia Dortmund presta homenagem a Erling Haaland em último jogo da temporada

Artilheiro da equipe está indo para o Manchester City; atleta se despediu em grande estilo e marcou um gol que contribuiu com a vitória do aurinegro

EFE/EPA/Christopher Neundorf Erling Haaland, do Dortmund, reage antes da partida de futebol da Bundesliga alemã entre Borussia Dortmund e Hertha BSC em Dortmund, Alemanha



O Borussia Dortmund se despediu neste sábado, 14, do seu artilheiro que está deixando a equipe e indo para o Manchester City. Antes do jogo contra o Hertha Berlin, o aurinegro fez uma homenagem para Erling Haaland que retribuiu marcando um gol e ajudando na vitória por 2 a 1. O jogador recebeu um quadro com os dizeres “Obrigado, Erling!” e um buquê de margaridas. O jovem de 21 anos chegou ao Borussia no meio da temporada de 2019/20 e só precisou de dois anos para deixar seu nome registrado na história do clube. Ele marcou 86 vez em 89 partidas e foi campeão da Copa da Alemanha 2020/21, e vice-campeão alemão duas vezes, na temporada 2019/20 e na atual. Não foi só o norueguês que foi homenageado. Outros atletas que estão deixando o clube também foram lembrados, como o volante belga Axel Witsel, o goleiro suíço Roman Bürki, o zagueiro francês Dan-Axel Zagadou, o lateral-esquerdo Marcel Schmelzer e o diretor esportivo Michael Zorc.