Botafogo afasta jogador após ex-namorada acusá-lo de agressão

Influenciadora publicou fotos com marcas no rosto e no braço; ela ainda afirma ter sido acometida pelo meio-campista outras vezes

Reprodução/Instagram A influenciadora afirmou ter feito Boletim de Ocorrência contra Kaue



O Botafogo anunciou na noite desta segunda-feira (22) o afastamento do meio-campista Kaue Rodrigues. Ainda mais cedo, o jogador havia sido acusado de agressão física pela ex-namorada, que compartilhou o relato nas redes sociais em que mostrou marcas de machucados supostamente causados pelo jogador. “O Botafogo tomou conhecimento no início da noite desta segunda (22) de relatos de agressão envolvendo o atleta Kaue e sua ex-namorada Isabella. Por decisão da Diretoria, o jogador será afastado por tempo indeterminado até o esclarecimento dos fatos e atuação das autoridades competentes. O Botafogo repudia todo e qualquer ato de violência, sobretudo aqueles praticados contra as mulheres”, diz comunicado do clube carioca.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ex-namorada de Kaue, Isabella Ribeiro, utilizou o Instagram para relatar o que havia acontecido. A influenciadora publicou fotos com marcas no rosto e no braço. Em uma das postagens, ela ainda afirma que as agressões iniciaram no dia 14 de março deste ano.“Não iria falar, mas é uma figura pública que todo mundo idolatra. (…) Eu estou esperando minha mãe chegar, porque estou indo para a delegacia, obviamente, dar a parte dele. Isso não existe. Não vou apanhar de homem. Ainda mais de um moleque de 19 anos. O motivo foi porque ontem eu tomei clonazepam (medicamento de tarja preta) para me matar”, contou a influenciadora.

“Eu tentei me matar. Tomei logo duas caixas, por mil motivos que estão acontecendo aqui. Não estou bem. Quase bati na minha mãe. Surtei, gente. Quem já tomou o medicamento sabe. Ele não soube lidar. Na verdade, ele soube, do jeito dele. Eu não vou aceitar isso de ninguém. Eu vou falar aqui mesmo. Se ele teve peito de fazer, tem que ter peito para assumir”, finalizou. Cerca de duas horas após as publicações, Isabella gravou que tinha acabado de deixar delegacia no Rio de Janeiro. A influenciadora afirmou ter feito Boletim de Ocorrência contra Kaue e que comparecerá ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer o corpo de delito: “Quem acredita em mim, acredita. Quem não acredita, a Justiça irá provar”, afirmou em postagem.