Botafogo empata e Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro

Jogo começou em vantagem para o Fogão, mas não impediu que o Red Bull Bragantino empatasse nos acréscimos do segundo tempo

RAFAEL MOREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre Red Bull Bragantino x Botafogo realizada no Estádio Nabi Abi Chedid em Bragança Paulista/SP, neste domingo (12)



A partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino terminou neste domingo, 12, em empate por 2 a 2 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e reafirmou a liderança do Palmeiras no Brasileirão, após 30 rodadas do campeonato em que o Fogão seguia como líder. Apesar do Botafogo ter permanecido em vantagem durante a maior parte da partida, aos 51 minutos do segundo tempo o Bragantino marcou o gol do empate. O resultado do jogo, no entanto, foi vantajoso para o Bragantino, que agora está em quarto lugar com 59 pontos e possui uma chance de 16,1% de vencer o Brasileirão ao final das 38 rodadas. O Grêmio perdeu para o Corinthians por 1 a 0, se manteve nos 59 pontos e na terceira colocação, porém, com 6,4% de chances de conseguir levantar a taça ao final do campeonato. O Flamengo, com 57 pontos, completa o top 5 que pode se consagrar campeão do Brasileirão, mas com apenas 3,7% de probabilidade.