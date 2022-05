Botafogo sai atrás, mas empata com Juventude no Nilton Santos

Mesmo com a presença de mais de 30 mil torcedores, time carioca não conseguiu vencer dentro de casa; na próxima rodada, o Glorioso disputa o clássico contra o Flamengo

ANDRÉ FABIANO / CÓDIGO19 / ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo e Juventude empataram em 1 a 1, em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão



Diante de bom público no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo e Juventude empataram em 1 a 1, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado pelos mais de 30 mil torcedores, empolgados com o acesso à primeira divisão e pela compra do clube pelo empresário John Textor, o time carioca viu os gaúchos abrirem o placar aos 18 minutos do segundo tempo, com gol do atacante paraguaio Isidro Pitta, que driblou o zagueiro Philipe Samapio e chutou rasteiro para vencer o goleiro Gatito Fernández. O Glorioso pressionava, mas teve dificuldades para furar o bloqueio da zaga adversária. Nos minutos finais do confronto, uma finalização do jovem Matheus Nascimento, revelado nas categorias de base do Botafogo, desviou no braço do zagueiro Paulo Miranda. O juiz assinalou pênalti, convertido por Diego Gonçalves, aos 37 minutos da etapa complementar. Com o empate, o Fogão chega aos cinco pontos e ocupa a 11ª colocação do Brasileirão. O Juventude, por sua vez, segue na vice-lanterna da competição, com dois pontos conquistados em quatro rodadas. As equipes voltam a campo no próximo domingo. Às 11h, a equipe comandada pelo português Luís Castro disputa o clássico contra o Flamengo. No Alfredo Jaconi, às 19h, o alviverde recebe o Internacional.