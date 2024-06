Brasil define representantes na ginástica de trampolim para Paris-2024

Camilla Lopes Gomes e Rayan Victor de Castro Dutra liderarão a equipe nacional, selecionados com base em critérios como desempenho em competições internacionais e nacionais

Divulgação/CBG Camilla Gomes, ginasta brasileira



A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou, neste domingo (30) os representantes do Brasil na ginástica de trampolim para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Camilla Lopes Gomes e Rayan Victor de Castro Dutra liderarão a equipe nacional, selecionados com base em critérios como desempenho em competições internacionais e nacionais, potencial de resultados expressivos e consistência técnica. Rayan Castro, do Minas Tênis Clube (MG), garantiu sua vaga olímpica através do ranking das Copas do Mundo, sendo o número 1 do Brasil no trampolim. No feminino, a disputa pela vaga foi entre Camilla, do Núcleo de Ginástica Tatiana Figueiredo (RJ), e Alice Hellen Gomes, do Minas Tênis Clube, que será a reserva feminina. Gabriel Sousa, também do Minas, será o reserva masculino.

A escolha dos representantes foi resultado de um processo contínuo de mapeamento e acompanhamento dos atletas, visando proporcionar as melhores condições físicas, técnicas e emocionais para a classificação em finais em Paris. A CBG destacou a importância da consistência dos ginastas em competições e controles técnicos, além da análise do potencial de resultados expressivos nos Jogos Olímpicos. A comissão técnica da CBG enfatizou a importância do desempenho dos ginastas em competições nacionais e internacionais na seleção dos representantes do Brasil na ginástica de trampolim para Paris-2024. O objetivo é garantir que os atletas tenham as melhores condições para competir e buscar finais expressivas durante os Jogos Olímpicos na capital francesa.

