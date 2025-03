Brasil enfrentará Grécia, de Tsitsipas, no Grupo Mundial da Copa Davis

Sorteio realizado nesta quinta (6), pela Federação Internacional de Tênis, definiu que a competição ocorrerá entre os dias 12 e 14 de setembro, em território grego

Divulgação/Instagram/ @australianopen A equipe brasileira deverá contar com os jogadores João Fonseca e Thiago Wild nas partidas de simples



O Brasil se prepara para enfrentar a Grécia, liderada pelo tenista Stefanos Tsitsipas, em um duelo da Copa Davis. O sorteio realizado nesta quinta-feira (6) pela Federação Internacional de Tênis (ITF) definiu que a competição ocorrerá entre os dias 12 e 14 de setembro, em território grego. Este será o primeiro embate entre as seleções brasileira e grega na história da Copa Davis.

Tsitsipas, que já ocupou a terceira posição no ranking mundial, atualmente é o nono colocado e recentemente conquistou o título do ATP 500 em Dubai. A equipe brasileira deverá contar com os jogadores João Fonseca e Thiago Wild nas partidas de simples, embora a convocação oficial do capitão Jaime Oncins ainda não tenha sido divulgada. A Grécia, por sua vez, também está em processo de definição da cidade e do tipo de piso que será utilizado no confronto.

O Brasil busca a vitória nesta série, que será disputada em melhor de cinco jogos, com o objetivo de retornar à fase classificatória da Copa Davis em 2026, após a eliminação para a França. A Grécia, por sua vez, avançou para esta fase após uma vitória nos playoffs contra o Egito. Além do confronto entre Brasil e Grécia, outros embates do Grupo Mundial I da Copa Davis também estão programados.

Entre eles, destacam-se os jogos como Canadá contra Israel, Bulgária enfrentando a Finlândia, e Sérvia contra Turquia, entre outros. A competição promete ser emocionante, com várias seleções buscando a vitória para avançar nas etapas do torneio. O Brasil, com sua equipe em formação, espera fazer uma boa apresentação e surpreender os adversários em solo grego.

