Brasil se prepara para confrontos decisivos na Liga das Nações de Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei se prepara para os últimos dois confrontos da fase de grupos da Liga das Nações. Os jogos ocorrerão em Chiba, no Japão, onde a equipe enfrentará a Turquia no sábado (19), e a Alemanha no domingo (20). Com um desempenho impressionante, o Brasil já garantiu sua vaga nas quartas de final, liderando a tabela com nove vitórias e apenas uma derrota. A confirmação da classificação veio após uma vitória convincente sobre o Japão, onde o Brasil venceu por 3 sets a 0. Os jogadores Flávio e Alan se destacaram na partida, mas foram poupados para o duelo contra a Turquia. Existe a possibilidade de que ambos retornem à equipe para o jogo contra a Alemanha, aumentando as opções do técnico Bernardinho.

Historicamente, o Brasil tem se mostrado forte na Liga das Nações, tendo alcançado as quartas de final em seis das sete edições anteriores. A equipe conquistou o título em 2021 em um duelo contra a Itália. Flávio, Alan, Maique e Lucarelli são os jogadores que estão na atual edição e estiveram na conquista. Ao lado de França e Polônia, a seleção brasileira tem o posto de país que mais vezes alcançou o mata-mata do torneio.

A seleção brasileira feminina de vôlei também já está classificada para o mata-mata da Liga das Nações. Depois de se classificar em segundo lugar com 11 vitórias e um empate, o Brasil agora enfrenta a Alemanha nas quartas de final, no dia 27, às 15h (horário de Brasília), na Polônia.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA