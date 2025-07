Brasil vence Alemanha na Liga das Nações e se classifica às semifinais da competição

Seleção enfrenta o Japão nas semifinais, algoz da edição de 2024, no sábado (26), às 15h (horário de Brasília), em Lodz, na Polônia; Itália e Polônia também duelam por uma vaga na final

Alexandre Loureiro/COB Brasil segue em busca de título inédito na VNL



A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Alemanha por 3 sets a 0 nesta quinta-feira (24) pela Liga das Nações e se classificou para as semifinais da competição. Com parciais de 25/19, 26/24 e 25/14, o Brasil carimbou vaga para a próxima fase da VNL e agora enfrenta o Japão, algoz da edição de 2014, sábado, às 15h (horário de Brasília), em Lodz, na Polônia. Na outra semifinal, Itália e Polônia duelam por uma vaga na final.

Brasil teve uma atuação segura diante das alemãs, apesar de enfrentar certa dificuldade nos dois primeiros sets e com ausência da ponteira Ana Cristina. Porém, com 2 sets a 0 no placar, o terceiro foi mais tranquilo e a seleção brasileira confirmou a classificação. Com a vitória, o Brasil chegou a 12ª vitória na Liga das Nações.