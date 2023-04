Brasileirão das estrelas: quem vai ser o craque do campeonato deste ano? Vote na enquete

Nomes conhecidos do futebol mundial como Marcelo e Suárez chegam como destaques de suas equipes

Divulgação: Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Atlético, Inter e SPFC Em cima: Dudu, Arrascaeta, Renato Augusto, Marcelo; embaixo: Suárez, Hulk, Alan Patrick e Calleri; Brasileirão está recheado de craques



O Campeonato Brasileiro 2023 promete entregar muita emoção aos torcedores e um desfile de grandes craques em campo. Estrelas do futebol mundial têm desembarcado no país para defender os principais postulantes ao título e entrar na disputa de craque do campeonato. As duas principais contratações do ano (até agora) foram Marcelo, no Fluminense, e Luis Suárez, no Grêmio — ambos campeões estaduais com suas equipes e fazendo gol na final. O lateral brasileiro retornou ao país depois de 17 anos atuando na Europa e, em um jogo, fez a diferença para o Tricolor das Laranjeiras. Já o uruguaio surpreendeu o mundo ao fechar com o time gaúcho. Aos 36 anos, Suárez perdeu espaço no mercado europeu e encontrou no Imortal Tricolor uma oportunidade de se manter relevante no futebol. Em 15 jogos, foram 11 gols e 4 assistências, mostrando que deve ser uma dor de cabeça para os rivais no Brasileirão.

Além dos recém-chegados, outros nomes de peso desfilam pelo Brasileiro. Só no Flamengo são três: Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Apesar de enfrentar problemas físicos, o uruguaio é um dos melhores jogadores do país há anos e rege a dupla de ataque que marcou 17 gols (7 de Gabriel e 10 de Pedro) até o momento. Mesmo com o Flamengo em situação difícil, o trio segue badalado. No Atlético-MG, também postulante ao título, Hulk e Paulinho têm se destacado. Eleito o craque do Brasileirão em 2021, Hulk fez um grande início de ano marcando 13 gols em 14 jogos. Paulinho chegou nessa temporada e se entrosou bem com o companheiro de ataque. Tem 6 gols em 16 jogos e foi decisivo para a classificação do Galo na Pré-Libertadores.

No atual campeão Palmeiras, o que chama a atenção é o coletivo e o técnico Abel Ferreira. Mas, dentro de campo, Dudu, Raphael Veiga e Endrick despontam como os craques. Aos 31 anos, Dudu estava apagado até mostrar todo seu talento na decisão do Paulistão. Mesmo sem balançar as redes, foi determinante para o título alviverde no contra o Água Santa. Veiga foi destaque no país em 2021 e espera voltar ao topo. Já Endrick é o principal nome jovem do país e desperta muita expectativa do público. Eleito o craque do último Brasileirão, Gustavo Scarpa já não desfila mais seu futebol em gramados brasileiros — hoje defende o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Correndo por fora, o Corinthians tem dois nomes que podem se destacar: Renato Augusto, que precisará driblar os recorrentes problemas de lesão, e Yuri Alberto. O meio-campista é o principal nome da equipe desde que chegou em 2021 e comanda a equipe no ataque, onde Yuri Alberto se destacou no ano passado. O atacante tem 4 gols e 3 assistências em 12 jogos. Vale lembrar que Róger Guedes foi o artilheiro do Paulistão, com 8 gols, e já marcou 10 na temporada. Outros bem menos cotados como o são-paulino Calleri, o colorado Alan Patrick e o vascaíno Alex Teixeira também sonham com a maior honraria individual da competição nacional. Como ainda tem muita bola para rolar ao longo de 38 rodadas, quem sabe o que vai acontecer no fim do ano?