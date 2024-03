Brasileiro Lucas Chumbo está próximo de ter o recorde por surfar a maior onda da história

No último sábado, 24, o surfista de Saquarema brilhou nas ondas gigantes de Nazaré, em Portugal, e aguarda homologação pelo Guinness World Records

Brazilian surfer Lucas Chianca rides a wave during the World Surf League Nazare Big Wave Challenge at Praia do Norte in Nazare, on January 22, 2024. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)



O surfista Lucas Chianca, o Chumbo, pode ter surfado a onda mais alta da história das ondas gigantes de Nazaré, em Portugal, no última sábado, 24. Ele estava em um duelo com o alemão Sebastian Steudtner, quando conseguiu pegar a onda gigantesca, possivelmente batendo o recorde mundial nesse tipo de surfe. Os torcedores e presentes já dão como certa a marca, mas o brasileiro aguarda a homologação pelo Guinness World Records. Entretanto, Chumbo não esconde o otimismo e acredita que a onda tenha ficado entre 27,4 e 30,48 metros, bem acima do atual recorde, que aliás pertence ao alemão Sebastian Steudtner, com uma ‘parede’ de 26,21 metros de altura, surfada em 2022. A título de curiosidade, o recorde anterior era também de um brasileiro: Rodrigo Koxa desceu uma onda de 24,38 metros em 2017.

Na competição das famosas ondas gigantes de Nazaré estavam os brasileiros Will Santana, Gabriel Sampaio, Kalani Latanzi, Michelles des Buillons, Ian Cosenza, Eric Rebiere, Lucas Fink e o resgatista Alemão de Maresias, todos da equipe de Lucas Chumbo. O surfista revelou que se preparou bastante para a competição. Ele também disse que estava prevendo um desempenho acima da média. Lucas dropou – ficou em pé – na parte crítica da onda e conseguiu deslizar até a base, para configurar o recorde, ejetando da prancha no final, para não ser tragado pela onda gigante. “Eu me preparei a vida toda, não foi algo de meses, dias. Quando a onda veio eu estava 100% pronto para ela. Minha equipe estava lá me dando todo o apoio, eles vibraram comigo, isso foi fundamental. Era o meu sonho e eles compraram a ideia. Foi um dia de glória”, comemorou.