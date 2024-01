Brigatti, técnico da Ponte Preta, fala sobre ‘situação delicada’ do time no Campeonato Paulista

O técnico da Ponte Preta, João Brigatti, reforçou nesta segunda-feira, 29, sua confiança no elenco e pediu paciência para a torcida. “A gente entende a torcida, o início tem sido muito complicado. Precisamos de calma, de tranquilidade e de cabeça fria para passar confiança ao elenco”, disse. A Ponte Preta está próxima da zona de rebaixamento e ainda não conseguiu vencer nenhuma das três rodadas do Campeonato Paulista. “São jogos em cima de jogos, pouca recuperação e temos um elenco ainda reduzido de opções. Peço que a torcida tenha paciência e nos ajude a sair dessa situação complicada”, declarou Brigatti.

Na partida do time contra o Inter de Limeira em Campinas no último domingo, 28, a Ponte Preta ficou no empate sem gols e teve como destaque a atuação do goleiro Pedro Rocha, elogiado pelo treinador. Com base na última partida do clube, Brigatti afirmou que fará ajustes no elenco para as próximas rodadas. “Fomos desorganizados, sem recomposição, mas os atletas tiveram vontade. Optamos pelo 4-2-3-1, mas os extremos ficaram abertos demais. Tem que ter compactação e recomposição. O Dodô e o Renato, principalmente quando a bola estava do outro lado, tinham de fazer a recomposição por dentro, e eles não fechavam”, analisou. O time volta a campo nesta quarta-feira, 31, em partida contra a Portuguesa no Estádio do Canindé, em São Paulo.