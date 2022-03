Cain Velasquez é preso por tentativa de homicídio na Califórnia

Cain Velasquez, ex-campeão da categoria peso pesado no UFC e lenda do MMA, foi preso na madrugada desta terça-feira, 01. A polícia de San José, na California, Estados Unidos, confirmou a detenção do lutador por suspeita de envolvimento em um tiroteio próximo ao condado de Morgan Hill. O acidente ocorreu entre a rua Monterey e a avenida Bailey. Após a chegada dos oficiais, a vítima foi conduzida ao hospital e não corre risco de vida. O astro dos octógonos encontra-se na prisão de Santa Clara e enfrentará uma acusação de tentativa de homicídio. Segundo os agente de segurança locais, os motivos do ato ainda estão sob investigação. Velasquez não terá direito ao pagamento de fiança e sua audiência está programada para acontecer na próxima quarta-feira, 02. Sua foto nos registros policiais norte-americanos, chamados de ‘mug shots’, já estão disponíveis na internet.

TMZ reporting former UFC champion Cain Velasquez, who is in jail after a shooting incident yesterday, has been "arrested on an attempted murder charge." pic.twitter.com/FtbxlTxckm

— TheRealSnowden (@JESnowden) March 1, 2022