Calderano vai à semifinal do Mundial de tênis de mesa e já garante medalha histórica

Essa é a primeira vez que um atleta do Brasil chega tão longe na competição da modalidade; carioca superou o sul-coreano pela sexta vez na carreira com parciais de 11/4, 11/6, 9/11, 11/7 e 12/10

Reprodução/Instagram Na primeira rodada do Mundial, Hugo Calderano superou o mexicano Rogelio Castro



Hugo Calderano escreveu mais um capítulo inédito para o esporte brasileiro nesta sexta-feira, em Doha, no Catar. O número 3 do mundo venceu o sul-coreano An Jaehyun por 4 sets a 1 e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Mundial de tênis de mesa – resultado que assegura ao menos a medalha de bronze, já que não há disputa pelo terceiro lugar na competição. É a primeira vez que um atleta do Brasil chega tão longe em um Mundial da modalidade. “Foi um grande jogo. É difícil expressar em palavras neste momento. Dou todos os créditos ao An Jaehyun, ele é muito forte, já esteve aqui antes e tem uma medalha de bronze. Parabenizo ele também. Estou muito feliz, muito agradecido por esse momento e quero continuar levando o melhor do tênis de mesa para o Brasil”, afirmou Calderano

Com uma atuação quase impecável, Calderano superou o sul-coreano pela sexta vez na carreira com parciais de 11/4, 11/6, 9/11, 11/7 e 12/10. Agora, ele enfrentará na semifinal o chinês Jingkun Liang, número 5 do ranking, que venceu seu compatriota Shidong Lin por 4 a 3. Do outro lado da chave, o chinês Chuqin Wang (2º do mundo) encara o sueco Truls Moregard (7º). “(O Liang) sabe jogar com essa pressão e tem experiência com esse tipo de competição. Vai ser um grande teste para mim”, completou o medalhista brasileiro. Calderano começou totalmente concentrado e aplicando um ritmo alucinante, não dando chance ao sul-coreano, que foi displicente em alguns momentos. O brasileiro fechou o primeiro set com extrema facilidade por 11/4.

No segundo set, o sul-coreano chegou a reclamar do estilo de saque do brasileiro em uma tentativa de desestabilizar o adversário. Uma fiscal foi chamada para analisar, mas permitiu que Calderano continuasse com seu método. Isso fez com que ele voltasse ainda mais concentrado: vencendo por 11/6. O terceiro set não começou tão bem para o brasileiro, que chegou a estar perdendo por quatro pontos. Hugo tirou a velocidade e usou mais efeito em suas tentativas, colocando dificuldade ao sul-coreano e chegou a diminuir para 9/8, fazendo o adversário pedir tempo. Jaehun, no entanto, conseguiu uma sobrevida ao levar por 11/9. Calderano voltou agressivo no quarto set, largou na frente e apenas administrou a vantagem para confirmar 11/7 sem sustos. O último set não seria diferente.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O brasileiro permaneceu intacto mentalmente e agressivo em suas jogadas. No entanto, o sul-coreano resolveu dificultar a vida do brasileiro, que pediu tempo e viu o jogo ser decidido no detalhe após o rival impedir três match-points, mas não o feito inédito do brasileiro no tênis de mesa: 12/10. Na primeira rodada do Mundial, Hugo Calderano superou o mexicano Rogelio Castro. No segundo compromisso, bateu Wassim Essid, da Tunísia. No terceiro jogo, o brasileiro sofreu um pouco, mas derrotou o casaque Kirill Gerassimenko. No quarto, arrasou o nigeriano Quadri Aruna. E, agora, despachou o sul-coreano An Jaehyun.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo