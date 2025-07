Calderano vai às quartas do WTT Contender de Buenos Aires e faz final com Bruna Takahashi

Neste sábado (26) ocorre uma rodada dupla, definindo quem estará na grande decisão de domingo (27); o atleta entrará como favorito na ausência de nomes de peso do circuito mundial

Hugo Calderano continua brilhando no WTT Contender de Tênis de Mesa, em Buenos Aires. O principal nome do país na modalidade e terceiro do ranking mundial se garantiu nas quartas de final do torneio de simples ao superar o português Tiago Apolonia por 3 a 1 nesta sexta-feira (25), de virada, parciais de 10-12, 11-6, 11-6 e 11-9. Ainda fará a final de mistas com Bruna Takahashi.

Neste sábado (26) ocorre uma rodada dupla, definindo quem estará na grande decisão de domingo (27). E Calderano entrará como favorito na ausência de nomes de peso do circuito mundial. Terá de estar mais concentrado, porém. No começo do jogo com Apolonia, cometeu muitos erros e acabou ficando em desvantagem de quatro pontos. Até esboçou reação para buscar um 10 a 10, mas perdeu o primeiro set por 12 a 10. O revés acessou o modo arrasador do brasileiro.

Irritado por sair em desvantagem, Calderano voltou mais agressivo e encaixando diversos golpes impressionantes, virou com duplo 11/6. Mesmo equilibrando mais as ações no quarto set, o português não conseguiu parar o crescimento do favorito e acabou perdendo por 11-9.

Antes do jogo das oitavas de simples, Calderano e sua namorada, Bruna Takahashi, se garantiram na final de duplas mistas também com triunfo por 3 a 1. Os brasileiros encararam os indianos Ankur Bhattacharjee e Ayhika Mukherjee em outra virada, com 6/11, 11/5, 11/9 e 12/10.

Em busca do primeiro título da parceria em um WTT Contender, Calderao e Takahashi terão outra parceria indiana pela frente. Neste sábado, encaram Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade.

