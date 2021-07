Canoísta é a primeira atleta brasileira a embarcar para as Olimpíadas de Tóquio

É a terceira vez que Ana Sátila participa da competição; ela desembarcará na capital japonesa na terça-feira, 6

Reprodução/Comitê Olímpico Brasileiro Ana Sátila, de 25 anos, concorre pela modalidade 'canoagem slalom'



Ana Sátila foi a primeira atleta brasileira a embarcar para as Olimpíadas de Tóquio. A canoísta pegou o voo para o Japão na tarde de domingo, 4. A previsão é de que a atleta chegue na capital japonesa na terça-feira, 6. “É sempre emocionante participar dos Jogos Olímpicos e estou muito feliz também em ser a primeira a chegar no Japão. Estou me preparando bastante e quero aproveitar muito esse período de treinamento. Agora é a fase final nossa e por isso vou continuar me dedicando ao máximo para buscar um bom resultado para o Brasil”, disse Ana. A mineira de 25 anos e treinará no local oficial dos Jogos até o dia 14 de julho e depois seguirá para a Vila Olímpica. Essa será sua terceira participação na competição. Além de Ana, que concorre pelo C1 e K1 feminino, Pepê Gonçalves também representará o Brasil na modalidade “canoagem slalom”.

Pepê também embarcaria neste domingo, mas sua viagem foi adiada após apresentar um resultado falso positivo para a Covid-19. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), um dos seis exames RT-PCR feitos pelo atleta na última semana apresentou resultado positivo por um erro declarado pelo laboratório no processamento do mesmo. “Embora o laboratório tenha assumido o erro, o COB optou por reiniciar o protocolo dentro das diretrizes estipuladas pelo próprio COB e pelo Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio 2020. Assim que for concluído o novo protocolo, o atleta terá uma nova data para seu embarque para o Japão”, explicou o comitê. Os integrantes da delegação brasileira precisam apresentar teste sorológico, exames clínicos e laboratoriais completos e testes RT-PCR negativos a 11 dias, 7 dias, 96h e 48h antes do embarque, além de teste de antígeno no aeroporto de Guarulhos (SP).

Confira as próximas datas de desembarques de atletas brasileiros:

Quinta-feira, 8: Equipe de vela;

Sábado, 10: Equipes de judô e rúgbi;

Segunda-feira, 12: Equipe de boxe;