CBF adia por 20 dias jogos de times gaúchos devido às chuvas no Rio Grande do Sul

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (7), o adiamento dos jogos dos times gaúchos, mandantes ou visitantes, em todas as divisões do futebol brasileiro devido às chuvas no Rio Grande do Sul. Partidas como Internacional x Juventude e Atlético-MG x Grêmio, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, serão remarcadas, sem data prevista. Os jogos de colorados e gremistas pela Copa Sul-Americana e Copa Libertadores também foram adiados. Grêmio, Internacional e Juventude formalizaram um pedido à CBF para adiar seus compromissos no Brasileirão e na Copa do Brasil pelos próximos 20 dias, sendo assim, até dia 27 de maio. O Rio Guaíba atingiu 5,3 metros, alagando centros de treinamento e estádios dos times gaúchos. O Juventude, de Caxias do Sul, segue treinando na serra rio-grandense.

A CBF não pretende tomar uma decisão imediata e deve manter os adiamentos como solução temporária, devido à escassez de datas no calendário do futebol nacional.

O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, está com voos suspensos até o dia 30 de maio, o que dificulta a criação de uma bolha para as equipes do Rio Grande do Sul. Além disso, as equipes gaúchas enfrentam déficit técnico e psicológico devido à falta de treinos e às consequências das chuvas. Jogadores do Internacional e Grêmio têm se mobilizado para ajudar as vítimas, com ações como distribuição de comida e participação em resgates.

Confira a nota na íntegra.

