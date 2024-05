CBF mantém convocação de Paquetá mesmo com denúncias da Federação Inglesa

Presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, conversou com a FA por e-mail; com a decisão, jogador reforça o Brasil nos amistosos que antecedem a Copa América, prevista para começar dia 20 de junho

Lucas Figueiredo/CBF Brasil x Coreia pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Lucas Paquetá.



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu, nesta quinta-feira (30), pela manutenção da convocação para a seleção brasileira de Lucas Paquetá, apesar do jogador ter sido acusado de quatro violações das regras de apostas do Campeonato Inglês. Em comunicado do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, informou que após contato por e-mail com a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, sigla em inglês), “conclui-se, de forma categórica, que o jogador Lucas Paquetá, apesar da conduta pela qual fora denunciado autorizasse o afastamento preventivo, conforme previsto no E16.1 do regulamento da FA, não foi apenado até o momento pela entidade processante e legitimada para sancioná-lo”. O documento prossegue: “E, por assim dizer, é certo afirmar que o atleta está liberado a exercer o seu ofício profissional até o presente momento, fonte de seu sustento e de sua família, de maneira plena e irrestrita, seja pelo seu clube, seja pela seleção do seu país de origem.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Paquetá, do West Ham, foi acusado, pela FA, de quatro violações das regras de apostas do Campeonato Inglês. A suspeita da entidade se refere à Regra E5.1 da FA, e têm relação com a conduta do atleta em três partidas realizadas no ano passado, quando recebeu cartão amarelo: o duelo diante do Leicester, City, em 12 de novembro, o jogo com o Aston Villa, no dia 12 de março e, por fim, o confronto com o Bournemouth, em 12 de agosto. Alvo do Manchester City, atual tetracampeão nacional, ele pode ter sua transferência inviabilizada por causa dessas investigações. Com essa decisão, Paquetá, convocado por Dorival Júnior para os amistosos que antecedem a Copa América – iniciadas em 20 de junho -, estará presente nos jogos contra México e Estados Unidos.

*Com informações do Estadão Conteúdo