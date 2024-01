CBF oficializa Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira

Apresentação será nesta quinta-feira, 11, às 15h, na sede da entidade

Divulgação / Rubens Chiri / saopaulofc.net Dorival assinou contrato com a Seleção Brasileira até 2026



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), oficializou em nota nesta quarta-feira, 10, a contratação de Dorival Júnior, como o novo técnico da Seleção Brasileira de futebol. A apresentação será nesta quinta-feira, 11, às 15h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ). Aos 61 anos, Dorival anunciou a saída do São Paulo Futebol Clube para ingressar em sua nova jornada, onde substituirá o técnico interino da Seleção, Fernando Diniz. O Tricolor sob o seu comando, conquistou a Copa do Brasil em 2023 e se despediu com uma série de agradecimentos. “Chegou a hora de encarar outro desafio, que também era um de meus sonhos, e peço que todos entendam minha decisão”, afirmou o treinador em Instagram. Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, o SPFC receberá uma multa de cerca de R$ 3 milhões da CBF e o novo contrato assinado pelo treinador terá a duração até a Copa do Mundo de 2026, marcada para acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá.