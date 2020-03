Chelsea vence Liverpool por 2 x 0 e elimina rival da Copa da Inglaterra

EFE/EPA/NEIL HALL Lampard comemora a vitória do Chelsea sobre o Liverpool



Em uma atuação impecável, o Chelsea venceu o Liverpool por 2 x 0 em Stamford Bridge e avançou às quartas de final da Copa da Inglaterra. William e Barkley marcaram para o time londrino.

Líder do Inglês, o Liverpool sofreu sua segunda derrota consecutiva após 44 jogos sem derrota. No último domingo, a equipe de Jurgen Klopp foi superada pelo Watford por 3×0. Desta vez, a equipe não conseguiu superar o rival mesmo indo a campo com quase todos os titulares, com exceção de Firmino e Salah, que entraram no segundo tempo.

O primeiro tempo foi bastante movimentado no Stamford Bridge. O Liverpool teve um pouco mais de posse de bola (57%), mas o Chelsea foi mais efetivo. Foram onze finalizações da equipe do técnico Frank Lampard contra nove da de Klopp. Os londrinos foram para os vestiários com a vantagem de 1×0 no placar.

O gol foi marcado por Willian, aos 13 minutos. O brasileiro aproveitou um passe errado do compatriota Fabinho na entrada da área para finalizar de pé direito. A bola foi na direção do goleiro Adrián, mas o espanhol falhou e colocou para dentro ao tentar defender.

O Chelsea voltou para o segundo tempo com suas peças mais recuadas e apostando em roubar uma bola para matar o jogo no contra-ataque. Aos 19 minutos, Barkley arrancou em velocidade e, mesmo com Pedro livre pelo lado direito, finalizou no canto, sem chances para Adrián.

Dois minutos depois outra chance clara para o Chelsea. E novamente em um contra-ataque. O espanhol Pedro aproveitou desatenção de Gomez, disparou sozinho com o campo aberto, mas, diante do goleiro Adrián, parou no compatriota.

Com desvantagem de 2 a 0, Klopp colocou em campo dois jogadores considerados imprescindíveis para o Liverpool: Firmino e Salah. Não adiantou. O Chelsea continuou melhor e teve pelo menos mais duas chances para ampliar. Aos 32 minutos, Giroud recebeu na área e finalizou de pé esquerdo no travessão. Aos 39, Mason Mount chutou para fora, livre de marcação na área.

Um sorteio definirá o próximo adversário do Chelsea no torneio. Pelo Campeonato Inglês, o time enfrenta o Everton no próximo domingo, 8. Já o Liverpool recebe o Bournemouth em casa, no sábado, 7.