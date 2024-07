Colômbia goleia Panamá com novo show de James Rodríguez e avança para a semifinal da Copa América

Seleção colombiana goleia por 5 a 0 e avança para as semifinais da Copa América.

JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP James Rodríguez brilha em campo e conduz a Colômbia à vitória avassaladora sobre o Panamá



A Colômbia entrou em campo com tudo e atropelou o Panamá em uma exibição de gala, com uma vitória esmagadora por 5 a 0 pelas quartas de final da Copa América. Os gols da seleção colombia foram feitos por Córdoba, James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos e Borja.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os 90 minutos foram dominados pela Colômbia, com James Rodríguez comandando o espetáculo. Aos sete minutos, o meia cobrou um escanteio na medida para Córdoba abrir o placar de cabeça. Pouco depois, um pênalti infantil de Mosquera em Arias deu a chance para o camisa 10 ampliar a vantagem, e ele não desperdiçou. O Panamá tentou reagir, mas James brilhou novamente, cobrando uma falta rápida que deixou Luis Díaz cara a cara com o goleiro, que marcou com um belo toque por cobertura, fazendo 3 a 0 antes do intervalo.

Confira abaixo os gols do primeiro tempo da partida:

Mais uma assistência dele 🎯 pic.twitter.com/Ib7s6QCYlL — CONMEBOL Copa América™ POR 🇧🇷 (@copaamerica_POR) July 6, 2024

10 e faixa

Gol e assistência pic.twitter.com/i0d9sj957B — CONMEBOL Copa América™ POR 🇧🇷 (@copaamerica_POR) July 6, 2024

Bobeou, ele dá mais uma assistência pic.twitter.com/6Ev4KhqN0o — CONMEBOL Copa América™ POR 🇧🇷 (@copaamerica_POR) July 6, 2024

Com a vantagem confortável, o segundo tempo foi menos intenso. Aos 24 minutos, Muñoz sofreu uma falta que não foi marcada, mas Richard Ríos pegou a sobra e acertou um chute de longe para marcar um golaço.

VAPO VAPO

VUK VUK pic.twitter.com/AiLeZZtcqR — CONMEBOL Copa América™ POR 🇧🇷 (@copaamerica_POR) July 6, 2024

Nos acréscimos, Arias foi derrubado na área novamente, e Borja converteu o pênalti para fechar a goleada em 5 a 0.

Miguel Borja fecha a conta em Glendale 🔪 pic.twitter.com/rdWELEyHa4 — CONMEBOL Copa América™ POR 🇧🇷 (@copaamerica_POR) July 7, 2024

Agora, a equipe de Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar Brasil ou UruguaiUruguai x Brasil: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo na próxima fase.