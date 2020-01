Com brilho de Giannis e LeBron, Bucks e Lakers vencem e ampliam hegemonia na NBA

EFE/EPA/LARRY W. SMITH

Os perseguidores de Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers, líderes absolutos da Conferência Leste e Oeste, respectivamente, não têm tido vida fácil. Neste sábado, ambos confirmaram o favoritismo e ampliaram a hegemonia nesta temporada da NBA. O time de Wisconsin dominou e venceu o Brooklyn Nets por 117 a 97, enquanto que a equipe da Califórnia superou o Houston Rockets por 124 a 115.

Tanto os Bucks como os Lakers contaram com o brilho de seus principais astros para vencer. Em Nova York, Giannis Antetokounmpo, em pouco mais de 25 minutos em quadra, se destacou com 29 pontos e 12 rebotes e liderou sua equipe, que teve 50% de aproveitamento nos arremessos na partida. Pelos Nets, Kyrie Irving teve bom desempenho, com 17 pontos.

Em Houston, o astro LeBron James também alcançou um “double-double” ao anotar 31 pontos e dar 12 assistências, além de apanhar cinco rebotes nos 35 minutos em que atuou. O veterano foi até ovacionado pela torcida rival ouvindo gritos de “MVP” no final do jogo. Ele acabou ofuscando Russel Westbrook, que deixou a quadra com 35 pontos, nove rebotes e sete assistências, e James Harden. O “Barba” não passou dos 40 pontos, como já fez muitas vezes nesta temporada, mas manteve a boa média e anotou 34 pontos.

Os Bucks, assim, seguem com a melhor campanha da NBA e permanecem soberanos no Leste. São 38 vitórias em 44 jogos, muito à frente do vice-líder Miami Heat. A segunda melhor campanha geral é dos Lakers, que ostentam 34 vitórias em 42 partidas e abriram vantagem no Oeste sobre o vice-líder Denver Nuggets.

Quem também vem bem é o Los Angeles Clippers, terceiro colocado do Oeste, que contou com 95 pontos do trio Kawhi Leonard, Lou Williams e Montrelz Harrell para derrotar o New Orleans Pelicans fora de casa, por 133 a 130, em um dos duelos mais emocionantes da noite.

Kawhi foi o grande destaque. O ala saiu de quadra como cestinha da partida, com 39 pontos. Além disso, apanhou seis rebotes e deu seis assistências. Low Williams fez 32 pontos e Montrezl Harrell, 24. Lonzo Ball brilhou pelos Pelicans com um “triple-double” – 18 pontos, 11 rebotes e 10 assistências.

Liderado por David Booker, que chegou perto de alcançar um “triple-double”, o Phoenix Suns surpreendeu o Boston Celtics fora de casa, vencendo por 123 a 119. Booker fez 39 pontos, pegou 10 rebotes e concedeu nove assistências, conduzindo sua equipe a uma grande atuação, especialmente nos três primeiros quartos. Marcus Smart chamou a atenção com 37 pontos, sendo 11 bolas de três, mas viu seu time ser derrotado.

Lanterna do Leste, o Atlanta Hawks foi atropelado pelo Detroit Pistons. Em casa, caiu por 136 a 103. O triunfo foi assegurado pelo time de Michigan muito graças à ótima exibição de Derrick Rose, que anotou 27 pontos e registrou nove assistências. Andre Drummond também se destacou, com 16 pontos, incríveis 17 rebotes e cinco roubadas.

Em Nova York, o Philadelphia 76ers não teve Joel Embiid, mas viu Ben Simmons brilhar e derrotou os Nicks por 90 a 87. O australiano foi responsável por 21 pontos, sete rebotes e oito assistências. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por cerca de oito minutos e contribuiu com uma assistência, um rebote e quatro pontos.

Veja os resultados dos outros jogos da rodada de sábado da NBA:

Chicago Bulls 118 x 116 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 112 x 122 Toronto Raptors

Golden State Warriors 109 x 95 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 119 x 106 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 123 x 101 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos da rodada de domingo da NBA:

San Antonio Spurs x Miami Heat

Denver Nuggets x Indiana Pacers

*Com informações de Estadão Conteúdo