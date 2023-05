Com dois gols de Róger Guedes, Corinthians derrota o Fluminense e volta a vencer no Brasileirão

Atacante balançou a rede duas vezes no segundo tempo e definiu vitória do Timão por 2 a 0, que venceu após oito jogos; Renato Augusto retornou após 52 dias

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians volta a vencer depois de oito jogos



Demorou, mas a torcida do Corinthians voltou a comemorar uma vitória após oito jogos. Jogando na Neo Química Arena, o Timão derrotou o Fluminense por 2 a 0, neste domingo, 28, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Róger Guedes marcou os dois gols que deu a fim ao longo de jejum de vitórias dos mandantes, que agora chegou a 8 pontos na competição e deixou a zona do rebaixamento. O Timão é o 14º colocado. Foi a primeira vitória do time sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Por outro, o Fluminense estaciona nos 13 pontos e é o 7º colocado. É o quarto jogo sem vitória da equipe de Fernando Diniz, que cumpriu suspensão e não comandou a equipe na partida. A outra boa notícia para a fiel torcida foi o retorno de Renato Augusto. Recuperado de lesão no joelho direito, sofrida em 6 de abril, o atleta voltou atuar após 52 dias de fora.

Na primeira etapa, foi o Fluminense que ditou o ritmo do jogo. Só não contava com a boa atuação do goleiro Cássio, que fez, ao menos três defesas importantes. A mais importante delas saiu dos pés de André. Ele arriscou de fora área e Cássio se esticou todo para evitar um golaço do Tricolor das Laranjeiras. O Flu teve mais de 60% de posse de bola e passava com facilidade pela marcação alvinegra, porém o placar não foi alterado no primeiro tempo. Os cariocas mantiveram a postura no início da segunda etapa, mas o Timão começou a incomodar mais zaga adversária. Maycon obrigou Fábio a fazer uma grande defesa, em um arremate de fora da área. A equipe passou a contra-atacar com mais eficácia. Foi em um contra-ataque que veio o primeiro gol do jogo. Matheus Bidu cruzou para Yuri Alberto, que cabeceou para a segunda trave para Róger Guedes. De cabeça, o atacante empurrou para o gol, aos 13 minutos. Em vantagem no placar, Luxemburgo colocou Renato Augusto no lugar do Maycon, o que animou ainda mais os torcedores. Fagner também entrou na partida. E os dois participaram do segundo dos mandantes. Renato Augusto tocou para Fagner, que achou Róger Guedes na segunda trave. O camisa 10 deu um leve toque de cabeça na bola, que morreu mansamente no canto esquerdo de Fábio, decretando a segunda vitória do Timão no Brasileirão.

Os dois times voltam a jogar no meio da semana pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, 31, o Corinthians recebe o Atlético-MG, às 21h30, em Itaquera, pelo segundo jogo das oitavas de final da competição. O Timão precisa reverter uma vantagem de dois gols obtida pelo Galo na primeira partida. O Fluminense faz o clássico contra o Flamengo, na quinta-feira, às 20 horas, no Maracanã. O clássico terminou empatado sem gols no primeiro jogo.