Com falha do goleiro Rafael, Palmeiras marca no último lance e vence o São Paulo em casa

Clássico teve decisão polêmica do VAR, provocação de Luciano à torcida palmeirense e dois gols de Flaco López; com a vitória, Verdão subiu para a quinta posição

MARCO MIATELO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Flaco López comemora o seu segundo gol contra o Palmeiras, que garantiu a vitória palestrina no clássico



O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1 neste domingo (18), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Allianz Parque. O goleiro Rafael, do São Paulo, falhou no gol que deu a vitória ao time alviverde, marcado por Flaco López nos acréscimos. O clássico começou equilibrado, com o Verdão dominando as ações, mas enfrentando dificuldades para superar a defesa bem postada do São Paulo, que jogou com uma equipe majoritariamente reserva. Já os palmeirenses colocarão um “mistão”. Mesmo sem alguns dos destaques de ambos os times, o Choque-Rei foi quente, com decisões polêmicas, provocações e a expulsão do auxiliar técnico alviverde João Martins, que ficou transtornado com o cartão vermelho por aplaudir ironicamente o árbitro Raphael Claus e encarou o juiz de perto, cabeça com cabeça.

O primeiro gol saiu apenas no segundo tempo, quando Flaco López abriu o placar para o Palmeiras aos 8 minutos, após revisão do VAR, que corrigiu marcação de impedimento equivocada. O São Paulo reagiu e empatou aos 26 minutos, com Luciano marcando em jogada que contou com a participação de André Silva. Na comemoração, o atacante são-paulino mandou a torcida da casa se calar, chutou a bandeirinha de escanteio e levou um cartão amarelo. O Verdão virou pouco depois com Lazaro, mas, após intervenção do VAR, o árbitro polemicamente marcou impedimento por entender que Flaco López interferiu na ação de Rafael. O Palmeiras continuou pressionando e, aos 50 minutos, em um cruzamento na área, Rafael saiu mal do gol, permitindo que López cabeceasse e garantisse a vitória do Verdão.

O Palmeiras chegou a 41 pontos, ocupando a quarta posição na tabela, enquanto o São Paulo, com 38 pontos, caiu para a sexta colocação. As duas equipes voltam a campo no meio da semana pela Copa Libertadores: o Alviverde enfrenta o Botafogo na quarta-feira (21), precisando reverter uma desvantagem, enquanto o Tricolor joga na quinta-feira (22) contra o Nacional-URU, precisando de uma vitória simples para avançar na competição.

