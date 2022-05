Com gol de Richarlison, Everton bate o Chelsea e segue vivo na Premier League

Ameaçado de rebaixamento no Campeonato Inglês, equipe também conta com grande atuação do goleiro Pickford para superar o time comandado por Thomas Tuchel

EFE/EPA/PETER POWELL Atacante Richarlison marcou o único gol da partida



O Everton ganhou fôlego na sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, na manhã deste domingo, 1º. Com gol do brasileiro Richarlison e diversas defesas do goleiro Pickford, os Toffees venceram o Chelsea, por 1 a 0, no Goodison Park, e chegaram aos 32 pontos, dois a menos que o Leeds United, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, na 17ª colocação. O Everton tem agora mais cinco jogos para fugir da zona de rebaixamento. Até o final do campeonato, a equipe encara Leicester (fora), Watford (fora), Brentford (casa), Crystal Palace (casa) e Arsenal (fora). Recordista em participações na elite do futebol inglês, o Everton disputou 118 temporadas na primeira divisão e conquistou nove títulos. O Chelsea, por sua vez, ocupa a terceira colocação da tabela, com 66 pontos, cinco a mais que o Tottenham, último a integrar o grupo das equipes que se classificam para a Liga dos Campeões.